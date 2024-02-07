Издание New York Times разместило информацию о позиции американских послов в девяти странах по поводу помощи Киеву. Дипломаты решили открыто высказаться, так как, по их мнению, от принятого конгрессом решения будет зависеть судьба страны. На данный момент конгрессмены не могут прийти к окончательному соглашению.

- Доверие к нашей приверженности коллективной безопасности и сдерживанию висит на волоске, - написали политики.

Письма получены от послов США в Японии, Китае, Австралии, Малайзии, Вьетнаме, Южной Корее, Индии, Новой Зеландии и на Филиппинах. Авторы публикации также отметили, что такие высказывания нехарактерны для дипломатов, скорее, они стали исключением.