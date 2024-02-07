Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка сообщил об уровне совокупной задолженности домохозяйств в США. В четвертом квартале она увеличилась на 1,2% (на 212 млрд долларов) относительно предыдущих трех месяцев и достигла рекордных 17,503 трлн.
Среди основных долгов у американцев: ипотека, кредитные карты и студенческие кредиты - они повысились на 112 млрд, 50 млрд и 2 млрд соответственно.
Доля существенной просрочки платежей (90 дней и более) на конец декабря составляла 1,42% против 1,03% по сравнению с этим же периодом в 2022 году.
Китайский вакуумный поезд установил рекорды скорости
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