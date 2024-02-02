Издание American Conservative опубликовало мнение бывшего советника президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу. По его мнению, Россия способна сделать ответный шаг на конфискацию своих активов в пользу Украины.
- Москва отомстит конфискацией американских и европейских активов", - предупредил эксперт, - сообщил он. - План Запада по конфискации российских активов неубедителен.
Сейчас, по мнению бывшего политика, США и союзники рискуют собственными активами, которые находятся в России. Кроме того, с ними могут отказаться сотрудничать другие страны, глядя на перспективы. Также Бэндоу убежден, что Москва имеет полное право на компенсацию за расширение НАТО вопреки всем соглашениям с российской стороной. Ее «разозлили» и «предали», - говорит он.
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