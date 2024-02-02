Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.02.2024 : 90,2299
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.02.2024 : 97,4009
Западные СМИ: В ответ на конфискацию активов Россия жестко отзеркалит ситуацию
  1. Главная
  2. Мир
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:00

Западные СМИ: В ответ на конфискацию активов Россия жестко отзеркалит ситуацию

Издание American Conservative опубликовало мнение бывшего советника президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу. По его мнению, Россия способна сделать ответный шаг на конфискацию своих активов в пользу Украины.

- Москва отомстит конфискацией американских и европейских активов", - предупредил эксперт, - сообщил он. - План Запада по конфискации российских активов неубедителен.

Сейчас, по мнению бывшего политика, США и союзники рискуют собственными активами, которые находятся в России. Кроме того, с ними могут отказаться сотрудничать другие страны, глядя на перспективы. Также Бэндоу убежден, что Москва имеет полное право на компенсацию за расширение НАТО вопреки всем соглашениям с российской стороной. Ее «разозлили» и «предали», - говорит он.

Мир

КНДР провела очередные ракетные стрельбы

КНДР провела очередные ракетные стрельбы

Сразу несколько крылатых ракет запустила сегодня КНДР со своего западного побережья. В какую сторону, и какое количество ракет было запущено, не уточняется. Это уже не первые испытания этой страной ракетного оружия за последние дни.

Читать полностью
Протесты оппозиции в Аргентине привели к столкновениям и пострадавшим

Протесты оппозиции в Аргентине привели к столкновениям и пострадавшим

Протесты происходят возле Конгресса, где идёт обсуждение предстоящих реформ в Аргентине.

Читать полностью

Общество

Служить до 50 лет: в Госдуме предложили новые корректировки к закону о призыве

Служить до 50 лет: в Госдуме предложили новые корректировки к закону о призыве

Такую идею озвучили несколько депутатов Госдумы.

Читать полностью
Россия должна помочь Германии с автопромом

Россия должна помочь Германии с автопромом

Отказ россиян от немецких иномарок - это не главная причина упадка в экономике этой страны и автопроме.

Читать полностью

Новости