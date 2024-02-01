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Если разделить рекордный госдолг США, то на каждого американца придется сто тысяч долларов
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 13:35

Если разделить рекордный госдолг США, то на каждого американца придется сто тысяч долларов

Госдолг США увеличился еще на четыре триллиона долларов за прошлый год, сообщила систр финансов Джанет Йеллен, назвав показатель пугающим. Другие политики поддерживают мнение, так, например, глава транснационального банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон называет происходящее катастрофой.

- Тридцать четыре триллиона - это пугает, - призналась министр финансов.

При этом, судя по подсчетам, на каждого американца приходится по 100 тысяч долга, сообщил конгрессмен Джон Джеймс.

К сожалению, Америка не привыкла экономить: бюджет не был профицитным с 2000 года, все недостачи закрывали займами. Сейчас конгресс решает, как работать над инвестициями в экономику.

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