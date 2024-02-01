Госдолг США увеличился еще на четыре триллиона долларов за прошлый год, сообщила систр финансов Джанет Йеллен, назвав показатель пугающим. Другие политики поддерживают мнение, так, например, глава транснационального банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон называет происходящее катастрофой.
- Тридцать четыре триллиона - это пугает, - призналась министр финансов.
При этом, судя по подсчетам, на каждого американца приходится по 100 тысяч долга, сообщил конгрессмен Джон Джеймс.
К сожалению, Америка не привыкла экономить: бюджет не был профицитным с 2000 года, все недостачи закрывали займами. Сейчас конгресс решает, как работать над инвестициями в экономику.
МВФ превзошел в прогнозах даже российских оптимистов
Экономика России вырастет за год почти на 3% - таков прогноз для нашей страны на 2024 год даёт Международный валютный фонд. Хотя даже Банк России более осторожен в этом вопросе.
Госдума готовит жесткое обращение к США после сбитого Ил-76
Госдума вскоре может принять жесткое обращение к США, в котором поставит вопрос поддержки Киевского режима, который перешёл на откровенно террористические методы ведения войны и уничтожает своих же военнопленных, как в случае со сбитым самолетом Ил-76.
У россиян практически не осталось соли собственного производства
Сейчас на отечественных прилавках доля импортной соли составляет практически почти 34 процента.
ФНС потребовала от ИКЕА почти 13 миллиардов рублей
Пока мотивы такого иска неизвестны, обстоятельства выясняются.