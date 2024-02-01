Издание The American Conservative опубликовало реакцию американских конгрессменов на недавний коррупционный скандал, связанный с Киевом. Сейчас политики высказывают критику в отношении политики США и финансированием Украины.
В конце января появилась информация, что после обысков у чиновников мннобороны Украины и менеджеров фирмы «Львовский арсенал» было обнаружено почти 40 миллионов долларов. Как считает следствие, эти деньги были украдены во время закупки снарядов, а именно 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ.
- Всего несколько лет назад единственное, что мы знали об Украине - что это самая коррумпированная страна, о которой кто-либо когда-либо слышал, - сообщил прессе член палаты представителей от Монтаны республиканец Мэтт Розендейл. - Украина была как бы прачечной для отмывания грязных денег грязных политиков, начиная с Хантера Байдена.
Суд в Гааге отказался признать Россию "государством-агрессором"
В МИД РФ заявили, что суд ООН нашёл ложь в заявлениях Украины против России. Москва теперь ждет извинений от своих обвинителей в Генассамблеи после итогов международного суда в Гааге.
Антонов: У США нет цели добиваться завершения конфликта на Украине
Это открыто демонстрирует поставка дополнительного вооружения Киеву.
Бюджет России пополнился более чем на 318 миллиардов после налога на сверхприбыль
Изначально Минфин надеялся получить около 300 миллиардов.