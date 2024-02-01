Издание The American Conservative опубликовало реакцию американских конгрессменов на недавний коррупционный скандал, связанный с Киевом. Сейчас политики высказывают критику в отношении политики США и финансированием Украины.

В конце января появилась информация, что после обысков у чиновников мннобороны Украины и менеджеров фирмы «Львовский арсенал» было обнаружено почти 40 миллионов долларов. Как считает следствие, эти деньги были украдены во время закупки снарядов, а именно 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ.