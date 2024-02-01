Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США не собирается гасить конфликт на Украине, а, наоборот, стимулирует его. По словам политика, об этом говорит отправка Киеву высокоточных дальнобойных реактивных снарядов GLSDB.

- Действия администрации указывают на намерение продлить агонию киевского режима, - подчеркнул Антонов. - Пусть даже это означает новые жертвы, в том числе среди гражданского населения России и Украины.

Об этом дипломат заявил в своем личном Телеграм-канале.