Обозреватель издания Telegraph Дэвид Экс предсказал будущую судьбу штурмовиков, которые США намерены отдать Киеву в качестве военной помощи. Однако его мнение оказалось двояким.
- Америке нужно отправить на Украину своих бронированных летающих свиней, - заявил журналист вначале.
Однако затем он отметил, что судьба штурмовиков, вероятнее всего, будет не радужной. Военным усилиям Киева они не помогут, а просто падут под огнем со стороны российской армии.
Напомним, что производство таких самолетов было завершено в 1984 году, а на поток были поставлены новые модели.
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