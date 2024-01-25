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Запад планирует поставить Киеву свои штурмовики A-10
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:48

Запад планирует поставить Киеву свои штурмовики A-10

Обозреватель издания Telegraph Дэвид Экс предсказал будущую судьбу штурмовиков, которые США намерены отдать Киеву в качестве военной помощи. Однако его мнение оказалось двояким.

- Америке нужно отправить на Украину своих бронированных летающих свиней, - заявил журналист вначале.

Однако затем он отметил, что судьба штурмовиков, вероятнее всего, будет не радужной. Военным усилиям Киева они не помогут, а просто падут под огнем со стороны российской армии.

Напомним, что производство таких самолетов было завершено в 1984 году, а на поток были поставлены новые модели.

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