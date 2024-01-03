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Потратили все деньги: В США из-за отсутствия финансирования могут остаться без интернета миллионы граждан
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 9:18

Потратили все деньги: В США из-за отсутствия финансирования могут остаться без интернета миллионы граждан

Издание Politico опубликовало прогноз, судя по которому в ближайшее время миллионы американцев лишатся интернета. Вся проблема - в отсутствии финансирования.

На данный момент для малоимущих групп населения правительством предусмотрена «Программа доступной связи», которая компенсирует траты на интернет. Однако если федеральному правительству страны не удастся найти в бюджете средства, программу попросту свернут, а 22 миллиона американцев останутся без доступа в сеть. Представители конгресса должны найти финансирование до весны.

- Если финансирование закончится, миллионы американцев окажутся без связи", - заявила член палаты представителей Дорис Мацуи.

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