Издание Politico опубликовало прогноз, судя по которому в ближайшее время миллионы американцев лишатся интернета. Вся проблема - в отсутствии финансирования.

На данный момент для малоимущих групп населения правительством предусмотрена «Программа доступной связи», которая компенсирует траты на интернет. Однако если федеральному правительству страны не удастся найти в бюджете средства, программу попросту свернут, а 22 миллиона американцев останутся без доступа в сеть. Представители конгресса должны найти финансирование до весны.