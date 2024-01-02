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В США поняли, что Украина скрывает потерю бойцов
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 13:11

В США поняли, что Украина скрывает потерю бойцов

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале обратил внимание на то, что Украина вновь просит пополнение для своей армии. На данный момент Киев требует полмиллиона бойцов: по словам военного, это значит, что у ВСУ равнозначные потери.

- Внезапно после летнего контрнаступления они просят дополнительно полмиллиона солдат, - подчеркивает офицер в своем заявлении. - И это говорит о том, что потери, вероятно, уже близки к этой цифре и, может, даже выше.

Также он сообщил, что данные о потерях украинской армии либо замалчиваются западными союзниками, либо искусственно занижаются.

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