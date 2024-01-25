Сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол заявил американскому телеведущему Такеру Карлсону, что недоволен решениями конгрессменов. По его словам, политики отказываются идти навстречу Москве, тем самым усугубляя свое положение.
- Они никогда не понимали, что будущее могло бы быть иным, если бы мы попытались наладить какие-то отношения, - сообщил он во время интервью.
По его словам, на данный момент отсутствуют даже самые мелкие шаги навстречу политике России. Показательным моментом выступила ситуация, когда Пол предложил снять санкции в ответ на аналогичный поступок от Москвы. В результате голос «За» отдал всего один человек.
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