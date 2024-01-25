Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.01.2024 : 88,2829
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.01.2024 : 96,1657
Американский сенатор назвал переговоры с Россией пощечиной
  1. Главная
  2. Мир
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 8:41

Американский сенатор назвал переговоры с Россией пощечиной

Сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол заявил американскому телеведущему Такеру Карлсону, что недоволен решениями конгрессменов. По его словам, политики отказываются идти навстречу Москве, тем самым усугубляя свое положение.

- Они никогда не понимали, что будущее могло бы быть иным, если бы мы попытались наладить какие-то отношения, - сообщил он во время интервью.

По его словам, на данный момент отсутствуют даже самые мелкие шаги навстречу политике России. Показательным моментом выступила ситуация, когда Пол предложил снять санкции в ответ на аналогичный поступок от Москвы. В результате голос «За» отдал всего один человек.

Мир

La Republica: демонстрации фермеров распространяются по всей Европе

La Republica: демонстрации фермеров распространяются по всей Европе

Восстание европейских фермеров: Протесты распространяются по всем странам. От Бельгии до Греции фермеры митингуют против сокращения субсидий, дешевого импорта из Украины и экологических реформ.

Читать полностью
ЕС: Цель санкций против НРД – подрыв российской экономики

ЕС: Цель санкций против НРД – подрыв российской экономики

Эксперты активно обсуждают заморозку активов, а также изъятие их у РФ в пользу Украины.

Читать полностью

Общество

Российские дилеры начали временно снижать стоимость новых автомобилей

Российские дилеры начали временно снижать стоимость новых автомобилей

Дилеры в России приступили к снижению цен на новые автомобили с начала 2024 года. Это явление затрагивает как машины, ввезенные по параллельному импорту, так и официальные автомобили.

Читать полностью
Автоэксперт Сажин: электрокары вряд ли скоро вытеснят бензиновые машины в России

Автоэксперт Сажин: электрокары вряд ли скоро вытеснят бензиновые машины в России

Массовое проникновение электромобилей на российские дороги в ближайшее время маловероятно, считает автоэксперт Владимир Сажин.

Читать полностью

Новости