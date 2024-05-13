Отсутствие оборонительных сооружений в Харьковской области говорит о тотальной деградации украинских государственных институтов, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своём Телеграм-канале.

"По ситуации на Харьковщине у меня такие вопросы: где бетонные укрепления? Где минные поля?" — написал он.

Депутат указал, что этот вопрос находится в зоне прямой ответственности главы Минобороны Украины.

"Всё это выглядит как абсолютная деградация государственных институтов", — возмущается Гончаренко*.

Накануне украинские СМИ, ссылаясь на военнослужащего ВСУ с харьковского направления Дениса Ярославского, сообщили, что чиновники разворовали выделенные на возведение фортификационных сооружений деньги. Боевик рассказал об отсутствии на первой линии обороны не только бетонных укрплений, но даже минных полей.

Ранее Генштаб ВСУ признал успехи российских сил, ведущих наступление в Харьковской области, и назвал ситуацию на этом направлении чрезвычайно сложной.

*внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Фото: Flickr/Министерство обороны Украины (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).