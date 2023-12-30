«Второй фронт» против Москвы может появиться на Южном Кавказе, считают в МИД России. Об этом рассказал замглавы ведомства Михаил Галузин. По его словам, такое использование территорий рассматривают в США.

- В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия «второго фронта» против России, - сообщил он СМИ.

Дополнительно политик отметил, что такой ход не отвечает подлинным интересам народа, проживающего в регионе. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уже сообщала, что США и Евросоюз намерены «подвинуть» позицию России