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США закупили 2,9 млн баррелей нефти на март для стратегического резерва
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  • Приходько Александр
  • Опубликована вчера в 23:50

США закупили 2,9 млн баррелей нефти на март для стратегического резерва

Министерство энергетики США провело закупку 2,9 миллиона баррелей нефти на сумму $231,4 миллиона с доставкой в марте 2024 года для пополнения стратегического нефтяного резерва, сообщает ТАСС.

Согласно официальному заявлению ведомства, на момент 26 декабря 2023 года были заключены контракты на приобретение указанного объема нефти. Крупнейшие поставщики в этой сделке — Sunoco Partners Marketing & Terminals (1,2 миллиона баррелей) и компании Phillips 66 и Macquarie Commodities Trading US (примерно 898,1 тысяч баррелей каждая).

Эта закупка была предварительно объявлена в начале декабря, когда Министерство энергетики разместило запрос на приобретение до 3 миллионов баррелей нефти с поставкой в марте 2024 года.

Структура сделки связана с указом Президента США Джо Байдена, подписанным в марте 2022 года. Согласно этому указу, Минэнерго обязано ежедневно продавать 1 миллион баррелей нефти из стратегического резерва в течение 180 дней с целью снижения цен на бензин в стране. Средства, полученные от продажи нефти, используются для приобретения энергетических ресурсов и пополнения нефтяного резерва.﻿

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