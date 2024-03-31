США столкнулись с эпидемией ядовитой травы

Инвазивная трава овсяница высокая продолжает распространяться в американском "поясе овсяницы" от Миссури до Каролинских островов. Это растение, несмотря на свою зелень, ядовито для крупного рогатого скота, что представляет угрозу для животноводства. Коровы, питающиеся этой травой, сталкиваются с проблемами здоровья, включая потерю копыт, ушей и хвостов, лихорадку, потерю веса и проблемы с размножением.
Эпидемия, вызванная употреблением овсяницы, ежегодно обходится животноводческой отрасли в 2 миллиарда долларов. Исторически, овсяница Кентукки-31 была принята фермерами как идеальное решение для истощенных почв, однако вредные последствия стали очевидными к 1950-м годам. Эндофитный грибок, присутствующий внутри овсяницы, делает ее токсичной, что приводит к ухудшению здоровья скота.
Изменение климата способствует расширению пояса овсяницы на север, что угрожает новым регионам токсикозом овсяницы. Эксперты отмечают необходимость принятия мер для предотвращения дальнейшего распространения этой токсичной травы и защиты животноводства от ущерба, сообщает Ferra.Ru.
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