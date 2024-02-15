Американским ученым впервые удалось провести успешный термоядерный синтез с приростом энергии

Этот прорыв приближает человечество к реализации бесконечного источника энергии. Подходы к термоядерному синтезу включают магнитный и инерциальный методы, исследования которых демонстрируют потенциал увеличения эффективности системы с увеличением температуры плазмы.

National Ignition Facility (NIF) в Ливерморской национальной лаборатории достигла значительных успехов, повышая показатель энергии с 2,05 мегаджоуля до 3,88 мегаджоуля в декабре 2022 года. Российский Саровский ядерный центр также работает в этом направлении с установкой УФЛ-2М, сообщает МедиаПоток.