Американским ученым впервые удалось провести успешный термоядерный синтез с приростом энергии

Этот прорыв приближает человечество к реализации бесконечного источника энергии. Подходы к термоядерному синтезу включают магнитный и инерциальный методы, исследования которых демонстрируют потенциал увеличения эффективности системы с увеличением температуры плазмы.
National Ignition Facility (NIF) в Ливерморской национальной лаборатории достигла значительных успехов, повышая показатель энергии с 2,05 мегаджоуля до 3,88 мегаджоуля в декабре 2022 года. Российский Саровский ядерный центр также работает в этом направлении с установкой УФЛ-2М, сообщает МедиаПоток.
На дне Марианской впадины обнаружена удивительная находка
Ученый-океанолог рассказала об удивительной находке на дне Марианской впадины в самом глубоком месте Земли. Вместе с коллегами она обнаружила пустую бутылку из-под пива, опущенную на глубину более 10,9 километра в Тихом океане, с неповрежденной этикеткой.
Древнее римское куриное яйцо, обнаруженное в Британии, сохранило все содержимое
В древнем римском курином яйце, обнаруженном в Британии, сохранились желток, белок и пузырьки воздуха, благодаря компьютерной томографии. Яйцо было найдено во время раскопок в Беррифилдсе, проведенных с 2007 по 2016 год, и является единственным известным примером древнего куриного яйца с сохраненной жидкостью в мире.
Эксперт "За рулём" провел обзор Toyota RAV4 третьего поколения на вторичном рынке
Кузов автомобиля стойко сопротивляется коррозии, однако возрастные проблемы, такие как "рыжики" и вздутие краски, могут возникнуть у машин старше десяти лет. Электрика остается надежной, хотя после 130-150 тысяч км может потребоваться ремонт генератора.
Ученые доказали пользу рыбы в контроле уровня холестерина
Ученые из Университета Колорадо провели исследование с участием 41 добровольца, чтобы изучить влияние употребления рыбы на здоровье. В ходе эксперимента участники, страдающие избыточным весом или ожирением, следовали средиземноморской диете и употребляли по две порции лосося в неделю.