Из-за распространения фейкового аудиосообщения Байдена обеспокоились в США

После появления фальшивого аудиосообщения, приписываемого президенту США Джо Байдену и предполагающего, что он призывает не участвовать в праймериз, мировые исследователи по дезинформации выразили беспокойство по поводу возможных негативных последствий широкого распространения политических аудиодипфейков.
Особенно опасается влияния такого вида дезинформации на ход выборов по всему миру.
Из-за скандала распустили фракцию в правящей партии Японии, которую возглавлял премьер
Члены фракции Либерально-демократической партии (ЛДП) в Японии, ранее возглавляемой премьер-министром Фумио Кисидой до декабря 2023 года, официально подтвердили решение о роспуске фракции в свете скандала, связанного с нарушениями в финансовой отчетности.
Украинская беженка убила немца, отказываясь покидать его квартиру
Украинская гражданка предстала перед немецким судом по обвинению в убийстве мужчины, который предоставил ей убежище в феврале 2022 года.
Первый единый портал госимущества для нужд МСП запустили в России
В России появилась первая единая онлайн-платформа для предоставления государственного имущества в распоряжение малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили представители пресс-службы Корпорации МСП.
Россиянам сообщили, необходимо ли промывать мотор при замене масла
В современных условиях, согласно рекомендациям автоэксперта Александра Носко, промывка системы смазки двигателя при замене масла становится необходимой лишь в определенных ситуациях.