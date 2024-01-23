Из-за распространения фейкового аудиосообщения Байдена обеспокоились в США

После появления фальшивого аудиосообщения, приписываемого президенту США Джо Байдену и предполагающего, что он призывает не участвовать в праймериз, мировые исследователи по дезинформации выразили беспокойство по поводу возможных негативных последствий широкого распространения политических аудиодипфейков.

Особенно опасается влияния такого вида дезинформации на ход выборов по всему миру.