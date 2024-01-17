Пентагон: США не находятся в состоянии войны с хуситами

Соединенные Штаты не находятся в состоянии военного конфликта с хуситами, представителями движения "Ансар Аллах" в Йемене, и не стремятся расширять масштабы противостояния на Ближнем Востоке. Об этом заявил Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона. Он подчеркнул, что несмотря на проводимые удары по позициям хуситов, целью США не является разрастание конфликта, однако страна не может терпеть продолжения беспринципных атак.

"Мы не ведем военных действий против хуситов. Очевидно, что мы не стремимся к расширению конфликта, но мы не можем терпеть продолжение этих неразумных атак", — отметил Райдер в интервью телеканалу CNN.

Он также подчеркнул, что атаки со стороны США привели к желаемым результатам в разрушении и ограничении возможностей хуситов, сообщает ТАСС.

"Другими словами, мы в основном поразили те цели, на которые нацеливались", — добавил он.

Ранее США повторно включили движение "Ансар Аллах" в список террористических организаций из-за их атак на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе.