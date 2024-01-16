Добычу сланцевой нефти в США в феврале снизят на 2 тыс. б/с

Добыча сланцевой нефти в США сократится на 2 тыс. баррелей в день в феврале 2024 года по сравнению с январем, снизившись с 9,682 миллионов баррелей в сутки (б/с) до 9,68 млн б/с. Эти данные содержатся в докладе Управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США. Фактическая добыча сланцевой нефти в январе оказалась немного ниже прогнозируемых значений, составив 9,682 млн б/с по сравнению с оценкой в 9,692 млн б/с.
Сокращение объемов добычи ожидается в пяти из семи нефтяных регионов, где осуществляется добыча трудноизвлекаемой нефти, как указано в отчете. Прогнозируется уменьшение добычи в формации Анадарко, где среднесуточное производство сланцевой нефти в феврале снизится на 1 тыс. баррелей до 391 тыс. б/с. Также ожидается снижение добычи на 1 тыс. баррелей в Найобрарской формации, достигнув 689 тыс. б/с.
В формации Игл-Форд прогнозируется сокращение добычи на 2 тыс. баррелей до 1,147 млн б/с, в формации Аппалачи также на 2 тыс. баррелей до 145 тыс. б/с, и в Баккеновской формации — на 1 тыс. баррелей до 1,303 млн б/с. Однако в формации Хейнсвилл, согласно прогнозу Минэнерго США, уровень останется неизменным — 31 тыс. б/с, сообщает ТАСС.
При этом в Пермском бассейне прогнозируется увеличение добычи на 5 тыс. баррелей в сравнении с январскими значениями, достигнув 5,974 млн б/с. Ранее Минэнерго США повысило прогноз ежедневной добычи нефти в стране в 2024 году на 100 тыс. баррелей, до 13,21 млн б/с. Касательно 2025 года ведомство ожидает добычу нефти на уровне 13,44 млн б/с. Оба эти показателя представляют собой рекордные уровни нефтедобычи в стране.
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