Джо Байден обсудит с лидерами палат Конгресса США свои запросы по нацбезопасности

Президент США Джо Байден планирует обсудить свои национальные безопасности запросы с руководителями обеих палат Конгресса 17 января. Эти запросы включают предоставление поддержки Украине и Израилю. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе телефонного брифинга для журналистов. Она отметила, что президент примет лидеров Сената, Палаты представителей, а также руководителей ключевых комитетов и высокопоставленных сотрудников Белого дома, чтобы обсудить критическую важность выполнения этих запросов в области национальной безопасности.

Жан-Пьер не предоставила подробностей, добавив, что дополнительная информация по встрече может быть распространена Белым домом в среду. Администрация отправила запрос в Конгресс почти четыре месяца назад, запрашивая дополнительные бюджетные средства на 2024 финансовый год для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в регионе Азиатско-Тихоокеанского бассейна. Общая сумма запроса, который поддерживает исполнительная власть под руководством президента Байдена, составляет примерно $106 миллиардов, сообщает ТАСС.

Однако судьба этого запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в обеих палатах высказывались против продолжения финансовой поддержки Киеву в последние месяцы. Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон, предупреждал об умыслах связать предоставление дополнительной помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. Похожие точки зрения выражал лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дискуссии между Демократической и Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.