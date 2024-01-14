"Хезболлах": США совершили ошибку, начав агрессию против Йемена

Президент США Джо Байден продемонстрировал ограниченность видения, отдав приказ об атаке на территорию Йемена в надежде на прекращение операций боевиков-хуситов в Красном море. Такова точка зрения лидера ливанской шиитской партии "Хезболлах" — шейха Хасана Насруллы, высказанная в телеобращении к участникам митинга в Бейруте и транслированная телеканалом Al Manar.
"Президент Байден и его команда вскоре осознают свою ошибку, начав враждебные действия против Йемена", — заявил он.
"Действия американцев свидетельствуют о незнании народа этой арабской страны и его решимости к сопротивлению"
По мнению шиитского политика, удары крылатыми ракетами по предполагаемым военным объектам движения "Ансар Аллах" (хуситов) не изменят ничего.
"Йеменцы будут продолжать атаковать корабли, направляющиеся в Израиль, до прекращения израильской агрессии в секторе Газа", — подчеркнул Насрулла.
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