"Хезболлах": США совершили ошибку, начав агрессию против Йемена

Президент США Джо Байден продемонстрировал ограниченность видения, отдав приказ об атаке на территорию Йемена в надежде на прекращение операций боевиков-хуситов в Красном море. Такова точка зрения лидера ливанской шиитской партии "Хезболлах" — шейха Хасана Насруллы, высказанная в телеобращении к участникам митинга в Бейруте и транслированная телеканалом Al Manar.

"Президент Байден и его команда вскоре осознают свою ошибку, начав враждебные действия против Йемена", — заявил он. "Действия американцев свидетельствуют о незнании народа этой арабской страны и его решимости к сопротивлению"

По мнению шиитского политика, удары крылатыми ракетами по предполагаемым военным объектам движения "Ансар Аллах" (хуситов) не изменят ничего.