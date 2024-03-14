В общей сложности 227 граждан США получили запрет на въезд в Россию, сообщил сегодня МИД РФ. Таким образом наша страна пытается донести до Америки, что все русофобские, агрессивные против России действия этого государства не останутся без ответа, пояснил представитель МИД России.

Как сообщают СМИ, МИД России ввел запрет на въезд в нашу страну некоторым наиболее одиозным лицам из верхушки власти США, бизнеса, медиа- и научных кругов.

В частности, в "чёрный список" российского МИД попали: советник Госдепа Дерек Шолле, экс-посол США в Москве Джон Салливан, пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер, президент Lockheed Martin Global Шамале Литтлфилду и руководство холдинга Constellis Holdings, куда входит ЧВК Academi (Blackwater).

Между тем, в России нет антиамериканизма, подчеркнул Дмитрий Песков, комментируя введение санкций против иностранных недоброжелателей России. На днях Россия также ввела санкции против граждан Прибалтики.

Россия проводит политику симметричных ответных действий на санкционную политику США против российских компаний и персоналий, которая не дает эффекта, а зачастую вызывает иронию со стороны тех, против кого они вводятся. Ввод санкций США и ЕС при их неэффективности больше напоминает бессильную злобу.