Ученые из США выяснили, почему моча имеет желтый цвет и как это связано с желтухой

Ученые выявили микробный фермент, ответственный за окраску мочи. Это открытие может помочь в дальнейших исследованиях роли микробиома кишечника в различных заболеваниях, включая желтуху и воспалительные патологии.
По результатам исследования, красные кровяные тельца высвобождают билирубин, который, воздействуя на микроорганизмы в кишечнике, превращается в пигмент уробилин, придающий моче желтый цвет. Отсутствие фермента билирубин-редуктазы у некоторых людей может быть связано с развитием желтухи и образованием пигментных желчных камней.
Это открытие способствует пониманию взаимосвязи между кишечником и печенью, сообщает Planet Today.
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