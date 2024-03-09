Астросиноптики сообщают, что Sunspot AR3599 имеет магнитное поле дельта-класса, содержащее энергию для мощнейших взрывов класса Х, это самый мощный класс. 9 марта активная область AR3599 стала занимать значительную площадь на видимой поверхности Солнца. Это пятно может стать источником сильных вспышек и выбросов плазмы, сообщает Национальное управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Если AR3599 взорвется, солнечная вспышка будет геоэффективной, поскольку солнечное пятно обращено прямо к Земле.

Магнитные бури могут вызывать некоторые физиологические и психологические изменения у людей. Исследования связывают их с ухудшением сна, изменениями артериального давления и даже повышением уровня стресса.