Астросиноптики сообщают, что Sunspot AR3599 имеет магнитное поле дельта-класса, содержащее энергию для мощнейших взрывов класса Х, это самый мощный класс. 9 марта активная область AR3599 стала занимать значительную площадь на видимой поверхности Солнца. Это пятно может стать источником сильных вспышек и выбросов плазмы, сообщает Национальное управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).
Если AR3599 взорвется, солнечная вспышка будет геоэффективной, поскольку солнечное пятно обращено прямо к Земле.
Магнитные бури могут вызывать некоторые физиологические и психологические изменения у людей. Исследования связывают их с ухудшением сна, изменениями артериального давления и даже повышением уровня стресса.
На 12 марта запланировано приводнение корабля Crew Dragon с космонавтом Борисовым
Из-за опасности приземления в населенных регионах Северной и Южной Америки, аппарат с людьми приземляется на воду, а не на землю.
Власти Армении устремились мыслями в ЕС
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Астрономы из Канады провели исследование про вероятность столкновения астероида Апофис с Землей
Опубликованные результаты на портале arXiv показывают, что ни один из более чем 1,3 миллиона известных астероидов не изменит траекторию Апофиса, направляя его к Земле в ближайшие годы.
Ученые обнаружили новый вид древних хищников
В новом исследовании, опубликованном в журнале Cretaceous Research, описывается открытие нового вида мозазавридов, Khinjaria acuta, обнаруженного в Марокко.