В якутском университете будут использовать ИИ для обучения студентов

Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ), находящийся в Якутии, собирается применить новейшие разработки на базе искусственного интеллекта, которые позволят проверять работы студентов, делать замечания по выполненным заданиям.
Данный эксперимент будет проводится совместно с тремя факультетами: вычислительные технологии и искусственный интеллект, математика и информатика, английский язык и перевод. Специалисты уже проводят работу над чат-ботом, он пока что доступен только в текстовом формате, но с ним проводят множество модификаций.
Geely представила новый кроссовер Galaxy E5, который официально дебютирует в апреле
Galaxy E5 является последним дополнением к линейке автомобилей Galaxy, которая также включает в себя гибриды и электрокары.
В Genesis представили новый бренд Magma для своих спортивных "заряженных" автомобилей
Первым из линейки Magma представлен электрический GV60 с улучшенной производительностью и дополнительным охлаждением.
Ученые из Самары разработали и запатентовали инновационный метод лазерной диагностики пародонтита
Этот метод позволяет обнаружить заболевание всего за несколько секунд, без необходимости проведения рентгеновских исследований или анализов.
Вторая часть Джокера превратится в полноценный мюзикл
Существует версия, что новый "Джокер: Безумие на двоих" будет состоять из множества музыкальных номеров и включит в себя минимум 2 оригинальные песни.