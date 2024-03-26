В якутском университете будут использовать ИИ для обучения студентов

Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ), находящийся в Якутии, собирается применить новейшие разработки на базе искусственного интеллекта, которые позволят проверять работы студентов, делать замечания по выполненным заданиям.

Данный эксперимент будет проводится совместно с тремя факультетами: вычислительные технологии и искусственный интеллект, математика и информатика, английский язык и перевод. Специалисты уже проводят работу над чат-ботом, он пока что доступен только в текстовом формате, но с ним проводят множество модификаций.