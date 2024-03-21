МГУ уйдет с сервисов Microsoft и переведет своих студентов на отечественные корпоративные системы

В МГУ официально заявили, что переходят с системы Microsoft на Мой офис и Яндекс 360. Главный столичный вуз планирует перевести всю корпоративную среду студентов и преподавателей на отечественные площадки.
МГУ также целенаправлено переходит с сегмента западных сервисов для видеоконференций на российские платформы: Vinteo, Яндекс телемост и SberJazz. Хотя раньше для проведения дистанционных пар использовался преимущественно Zoom, Skype, Microsoft Teams.
С 20 марта стало известно, что корпорация Microsoft намерена приостановить доступ к своим продуктам на территории России.
Павловский отреагировал на заявление МИДа Австралии о нечестности выборов президента РФ
Австралийский МИД заявил, что в России нет честных выборов, а также что они (выборы) не заслуживают доверия из-за репрессий в отношении оппозиции и антивоенных организаций. На это обвинение ответил посол РФ в Австралии Алексей Павловский.
Мужчина из Великобритании обнаружил рекордный золотой самородок, оцененный в 3,5 миллиона рублей
Ричард Брок, 67-летний кладоискатель из графства Сомерсет, случайно наткнулся на золотой самородок во время экспедиции в графстве Шропшир.
Врач Малышева и кардиолог Гандельман выделили новые показатели нормы артериального давления
В рамках программы "Жить здорово!" врач Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман презентовали новые показатели нормы артериального давления и методы его контроля.
Началась подготовка московских набережных к открытию навигации
Заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков объявил о начале подготовки столичных набережных к открытию навигации.