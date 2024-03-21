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МГУ уйдет с сервисов Microsoft и переведет своих студентов на отечественные корпоративные системы
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 13:19

МГУ уйдет с сервисов Microsoft и переведет своих студентов на отечественные корпоративные системы

В МГУ официально заявили, что переходят с системы Microsoft на Мой офис и Яндекс 360. Главный столичный вуз планирует перевести всю корпоративную среду студентов и преподавателей на отечественные площадки.

МГУ также целенаправлено переходит с сегмента западных сервисов для видеоконференций на российские платформы: Vinteo, Яндекс телемост и SberJazz. Хотя раньше для проведения дистанционных пар использовался преимущественно Zoom, Skype, Microsoft Teams.

С 20 марта стало известно, что корпорация Microsoft намерена приостановить доступ к своим продуктам на территории России.

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