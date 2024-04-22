Черноусов заявил, что российско-китайский университет МГУ-ППИ готовит высококлассных специалистов

Генеральный консул РФ в Гуанчжоу Александр Черноусов заявил, что российско-китайское высшее учебное заведение МГУ-ППИ стало местом для подготовки высококлассных специалистов в разных областях, а также единой платформой для претворения в жизнь ряда важнейших научных проектов.

Эти слова Черноусов произнёс на открытии 58-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, проходящей в стенах МГУ-ППИ.

Данная олимпиада существует с 1997 года и является очень сложным интеллектуальным испытанием для юных химиков. Школьники должны обладать не только большими теоретическими знаниями в той или иной химической области, но и уметь применить творческий подход в решении ряда задач, представленных на олимпиаде.