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Черноусов заявил, что российско-китайский университет МГУ-ППИ готовит высококлассных специалистов
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 13:30

Черноусов заявил, что российско-китайский университет МГУ-ППИ готовит высококлассных специалистов

Генеральный консул РФ в Гуанчжоу Александр Черноусов заявил, что российско-китайское высшее учебное заведение МГУ-ППИ стало местом для подготовки высококлассных специалистов в разных областях, а также единой платформой для претворения в жизнь ряда важнейших научных проектов.

Эти слова Черноусов произнёс на открытии 58-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, проходящей в стенах МГУ-ППИ.

Данная олимпиада существует с 1997 года и является очень сложным интеллектуальным испытанием для юных химиков. Школьники должны обладать не только большими теоретическими знаниями в той или иной химической области, но и уметь применить творческий подход в решении ряда задач, представленных на олимпиаде.

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