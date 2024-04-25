Проректор по науке, инновациям и цифровой трансформации Апти Хасухаджиев объяснил, что для достижения этой цели университет намерен посадить 30 га деревьев павлонии, которые в 13 раз эффективнее поглощают углерод по сравнению с другими быстрорастущими деревьями.

Также на университетском карбоновом полигоне в горах разрабатываются проекты по регенеративному экологичному животноводству и посадке травосмесей для уменьшения углеродного следа. Эта инициатива поддерживается благодаря отсутствию крупного производства в регионе, что способствует поддержанию углеродной нейтральности, сообщает ТАСС.

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