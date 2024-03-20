В Ярославле будут готовить специалистов-эпидемиологов

Ярославский государственный медицинский университет (ЯГМУ) объявил о запуске факультета фундаментальной и профилактической медицины в 2024 году с целью подготовки специалистов-эпидемиологов.
Решение принято в ответ на растущую потребность в таких кадрах после пандемии COVID-19. Главный государственный санитарный врач Ярославской области подчеркнул важность этой инициативы, отметив потребность региона в врачах-гигиенистах и эпидемиологах.
Специальность "Медико-профилактическое дело" уже включена в лицензию университета, а образовательная программа рассчитана на шесть лет. Выпускники получат квалификацию врача по общей гигиене и эпидемиологии. Ключевыми задачами для специалистов будут профилактика появления новых патогенов, оценка популяционного иммунитета и изучение особенностей проявления инфекций в разных условиях.
Открывающийся факультет подчеркивает актуальность и востребованность профессии врачей-гигиенистов и эпидемиологов в контексте современных вызовов и угроз здоровью общества, сообщает ТАСС.
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