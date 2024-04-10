Глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников предложил сократить число институтов, занимающихся популярными исследованиями, и ввести рейтинг научных организаций для выбора лучших.
В рамках встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным был предложен новый подход по выбору приоритетных тем для исследований, чтобы повысить эффективность использования бюджетных средств. Красников отметил, что ранее Минобрнауки определяло направления исследований, при этом лишь часть из них была выбрана для работы институтами. Это приводило к тому, что многие важные для экономики и промышленности темы оставались недостаточно исследованными.
Предложение главы РАН заключается в том, чтобы сосредоточиться на наиболее значимых направлениях исследований, отобрав лучшие организации через рейтинг, а остальным рекомендовать заняться другими темами. Это позволит более глубоко планировать и эффективно использовать бюджетные средства на развитие науки, сообщает ТАСС.
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