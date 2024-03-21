Стало известно, кому присудили престижную математическую награду

Мишель Талагранд, 72-летний физик из Франции, был удостоен престижной математической награды — Премии Абеля — за свои исследования хаотичности Вселенной. Его работа, которая стала математическим аналогом Нобелевской премии, сосредоточена на изучении случайных процессов и определении уровня предсказуемости хаотичных явлений. Ученые отмечают, что его труды имели значительное влияние на теорию вероятностей и статистику.
Талагранд, признанный как исключительно плодовитый математик, разработал новые математические теории, стремясь понять фундаментальные аспекты интересующих проблем. Его работы в области изучения случайных процессов нашли применение в различных сферах, включая математическую физику и статистику.
Комитет Абелевской премии отметил несколько ключевых направлений исследований Талагранда, включая анализ случайных процессов, таких как изменения температуры, уровня воды в реках и океанских волнах, а также предсказуемость этих процессов. Его работа также затрагивает более сложные задачи, такие как оптимальный маршрут доставки или определение количества контейнеров для хранения различных объектов.
Талагранд, чьи математические способности проявились в раннем возрасте, сумел преодолеть серьезные препятствия, включая потерю зрения из-за генетического заболевания. Его отец, сам математик, сыграл ключевую роль в его обучении, поддерживая его даже в трудные времена.
Физику будет присуждена сумма в 7,5 миллионов норвежских крон (примерно $700 тысяч), как признание его выдающегося вклада в развитие математики и ее применений в науке и практике, сообщает РБК.
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