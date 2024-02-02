Вооруженные силы России предположительно осуществили ракетный удар по расположению батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под названием "Карпатская сечь"* вблизи города Северск, сообщают "Аргументы и факты".
Информация о произошедшем появилась в Telegram-канале издания "Военная хроника". Сообщается, что в результате удара основная часть личного состава украинского подразделения была ликвидирована. Из числа раненых военных осталось всего несколько человек. Украинская сторона начала эвакуацию погибших на следующий день после инцидента.
В сообщении отмечается, что на момент удара в месте нахождения батальона также находились "иностранцы". Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Подробности о масштабах и последствиях удара пока неизвестны, и официальные представители как России, так и Украины не комментируют инцидент.
*нацбатальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в России.
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