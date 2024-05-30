Останки двух фрейлин последней российской императрицы эксперты идентифицировали в Перми. Графиня Анастасия Гендрикова и гофлектриса Екатерины Шнейдер, после революции последовали с царской семьёй в ссылку, и после гибели Романовых, были расстреляны в Перми осенью 1918 года. О человеческих качествах придворных дам рассказал в интервью NewsInfo.Ru доктор исторических наук Федор Гайда.