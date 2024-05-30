Умерла актриса Анастасия Заворотнюк.
Актриса умерла в возрасте 53 лет после продолжительной болезни, сообщения об этом появились в соцсетях актрисы.
Фото: commons.wikimedia.org/Алексей Юшенков (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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