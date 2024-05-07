Петиция о привлечении иностранных военных сил на Украину была зарегистрирована во вторник на веб-сайте президента Украины, Владимира Зеленского.

В тексте петиции говорится о необходимости принять решение по обращению за военной поддержкой к странам-членам Европейского союза, Великобритании и Северной Ирландии, а также США, относительно введения своих военных сил на украинскую территорию. На данный момент идет сбор подписей под петицией, и на данный момент набрано только 28 голосов из необходимых 25 тысяч для рассмотрения президентом.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)