Почти 60% граждан Украины считают, что страна не будет приглашена на июльском саммите в Вашингтоне в НАТО, согласно исследованию, проведенному Фондом Карнеги за международный мир.



По результатам опроса, 59% украинцев считают, что Украина не получит приглашения на саммите в текущем году, в то время как лишь 35% считают, что такое приглашение будет отправлено, а 6% респондентов воздержались от ответа.

Без приглашения в НАТО, по мнению 61% опрошенных, Киеву нужно искать новые способы укрепления безопасности, в то время как 33% считают, что стоит продолжать пытаться вступить в альянс в будущем.

3% респондентов не смогли принять решение, и еще 3% предложили свои варианты ответа.



Исследование проводилось с 7 по 10 марта, в нем приняли участие две тысячи граждан Украины старше 18 лет из разных регионов страны.



Погрешность составляет 0,95-2,2 процентных пункта.



Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ ранее заявил, что к саммиту в Вашингтоне в июле текущего года не будет условий для вступления Украины в альянс.



В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отметил, что вопрос о членстве Украины в альянсе решен, но требует дальнейших обсуждений относительно сроков и условий.

В конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на ускоренное вступление в НАТО.



Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время военного конфликта.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что в Кремле были услышаны позывы Зеленского о вступлении Украины в НАТО, а также различные реакции на это.



По его словам, Москва внимательно следит за ситуацией и помнит, что ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)