В Белгородской области сбили два украинских беспилотника

В Белгородской области силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом информирует Минобороны России.

"30 марта около 16:50 по московскому времени была предотвращена попытка киевского режима осуществить террористическое нападение с использованием БПЛА типа самолета на объекты на территории Российской Федерации. Двумя дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", — сообщили в ведомстве.