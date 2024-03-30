В Белгородской области сбили два украинских беспилотника

В Белгородской области силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом информирует Минобороны России.
"30 марта около 16:50 по московскому времени была предотвращена попытка киевского режима осуществить террористическое нападение с использованием БПЛА типа самолета на объекты на территории Российской Федерации. Двумя дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", — сообщили в ведомстве.
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