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Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 12:37

Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины

Воздушная тревога была объявлена в областях Украины: Днепропетровской, Полтавской и Харьковской, в соответствии с данными официального ресурса для оповещения населения. Информация о тревоге поступила в 11:03 по местному времени (12:03 по московскому времени). Сирены также сработали в районах Донецкой Народной Республики, контролируемых Киевом, сообщает ТАСС.

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