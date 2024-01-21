Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины

Воздушная тревога была объявлена в областях Украины: Днепропетровской, Полтавской и Харьковской, в соответствии с данными официального ресурса для оповещения населения. Информация о тревоге поступила в 11:03 по местному времени (12:03 по московскому времени). Сирены также сработали в районах Донецкой Народной Республики, контролируемых Киевом, сообщает ТАСС.
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