Боеприпас на ремонтную бригаду в Донецке ВСУ сбросили с БПЛА

Экскаваторщик пострадал в результате того, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных Сил Украины (ВСУ) сбросил боеприпас на группу рабочих, выполняющих ремонтные работы в Куйбышевском районе города Донецка.

Об этом информирует мэр города, Алексей Кулемзин, в своем Telegram-канале. Согласно сообщению, инцидент произошел на улице Ленкоранской, где беспилотник пролетел и сбросил боеприпас на ремонтную бригаду, занимавшуюся ликвидацией аварии на теплоснабжении. В результате инцидента пострадал экскаваторщик, а экскаватор сам загорелся, сообщает ТАСС.

Ранее Денис Пушилин глава Донецкой Народной Республики сообщил о 13 погибших и 10 раненых в результате обстрела со стороны ВСУ рынка в Донецке.