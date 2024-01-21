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Боеприпас на ремонтную бригаду в Донецке ВСУ сбросили с БПЛА
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 12:34

Боеприпас на ремонтную бригаду в Донецке ВСУ сбросили с БПЛА

Экскаваторщик пострадал в результате того, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных Сил Украины (ВСУ) сбросил боеприпас на группу рабочих, выполняющих ремонтные работы в Куйбышевском районе города Донецка.

Об этом информирует мэр города, Алексей Кулемзин, в своем Telegram-канале. Согласно сообщению, инцидент произошел на улице Ленкоранской, где беспилотник пролетел и сбросил боеприпас на ремонтную бригаду, занимавшуюся ликвидацией аварии на теплоснабжении. В результате инцидента пострадал экскаваторщик, а экскаватор сам загорелся, сообщает ТАСС.

Ранее Денис Пушилин глава Донецкой Народной Республики сообщил о 13 погибших и 10 раненых в результате обстрела со стороны ВСУ рынка в Донецке.

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