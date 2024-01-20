Некоторые страны-члены НАТО могут направить свои военные подразделения на территорию Украины, действуя вне рамок Североатлантического альянса. Мнением поделился бывший дипломат из США Мэтью Брайза.

Он выразил убеждение, что фактического размещения военных НАТО на украинской земле не произойдет, однако определенные государства-члены НАТО, вне зависимости от союзной эгиды, могут отправить свои собственные военные силы и ресурсы на Украину. В беседе с украинским телеканалом "Эспресо" он не раскрывал конкретных стран, которые, по его мнению, могут принять такие шаги.

Ранее представитель президентского офиса Украины, Михаил Подоляк, заявил, что обсуждение возможности направления военных от других государств на Украину в настоящее время не ведется. Однако он выразил желание видеть подобные сценарии, сообщает ТАСС.

Мэтью Брайза, бывший дипломат, в разные периоды своей карьеры занимал важные посты в администрации США, включая вопросы энергетической дипломатии на Каспии и отношения с регионами Европы и Евразии.