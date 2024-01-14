Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины

Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявлен в трех регионах Украины, согласно данным официального ресурса для оповещения населения. Сигналы сирен сейчас активированы в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, сообщает ТАСС.

Ранее воздушная тревога охватывала всю территорию страны, но продолжалась всего около полутора часа.