Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины

Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявлен в трех регионах Украины, согласно данным официального ресурса для оповещения населения. Сигналы сирен сейчас активированы в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, сообщает ТАСС.
Ранее воздушная тревога охватывала всю территорию страны, но продолжалась всего около полутора часа.
"Хезболлах": США совершили ошибку, начав агрессию против Йемена
Президент США Джо Байден продемонстрировал ограниченность видения, отдав приказ об атаке на территорию Йемена в надежде на прекращение операций боевиков-хуситов в Красном море.
Военные Израиля нейтрализовали палестинцев, напавших на блокпост на Западном берегу
Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) успешно предотвратили наступление двух палестинцев, которые проникли на автомобиле через блокпост возле еврейского поселения Метзад на Западном берегу реки Иордан и открыли огонь по солдатам.
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа по системе газоснабжения
13 января "Газпром" второй день подряд устанавливает новый абсолютный исторический рекорд по суточным поставкам газа через Единую систему газоснабжения России.
Депутат саратовской областной думы Грибов потребовал отменить концерты Анны Асти
Роман Грибов обратил внимание на планируемые концерты Анны Асти и Александра Малинина в Саратове, выразив своё требование отменить эти мероприятия.