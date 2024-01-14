Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.01.2024 : 88,1324
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.01.2024 : 96,7517
Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины
  1. Главная
  2. Мир
  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 18:20

Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины

Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявлен в трех регионах Украины, согласно данным официального ресурса для оповещения населения. Сигналы сирен сейчас активированы в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, сообщает ТАСС.

Ранее воздушная тревога охватывала всю территорию страны, но продолжалась всего около полутора часа.

Мир

"Хезболлах": США совершили ошибку, начав агрессию против Йемена

﻿Президент США Джо Байден продемонстрировал ограниченность видения, отдав приказ об атаке на территорию Йемена в надежде на прекращение операций боевиков-хуситов в Красном море.

Читать полностью
Военные Израиля нейтрализовали палестинцев, напавших на блокпост на Западном берегу

Военные Израиля нейтрализовали палестинцев, напавших на блокпост на Западном берегу

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) успешно предотвратили наступление двух палестинцев, которые проникли на автомобиле через блокпост возле еврейского поселения Метзад на Западном берегу реки Иордан и открыли огонь по солдатам.

Читать полностью

Общество

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа по системе газоснабжения

﻿13 января "Газпром" второй день подряд устанавливает новый абсолютный исторический рекорд по суточным поставкам газа через Единую систему газоснабжения России.

Читать полностью
Депутат саратовской областной думы Грибов потребовал отменить концерты Анны Асти

Депутат саратовской областной думы Грибов потребовал отменить концерты Анны Асти

Роман Грибов обратил внимание на планируемые концерты Анны Асти и Александра Малинина в Саратове, выразив своё требование отменить эти мероприятия.

Читать полностью

Новости