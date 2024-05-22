Украина и Европейский Союз заключили соглашение о контроле за использованием средств, выделяемых Киеву в рамках специальной программы ЕС Ukraine Facility, сообщили в среду в Министерстве экономики Украины.

Согласно программе, Украина должна получить 50 миллиардов евро от ЕС до 2027 года. Однако одним из ключевых условий предоставления финансовой помощи является выполнение Украиной плана реформ.

Министерство экономики Украины сообщает: "Первый вице-премьер-министр Украины и министр экономики Юлия Свириденко и комиссар ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгейи подписали рамочное соглашение о финансировании со стороны ЕС в рамках Ukraine Facility. Соглашение устанавливает механизмы финансового сотрудничества между ЕС и Украиной, включая управление и контроль за использованием средств, а также меры по предотвращению коррупции".

Как отмечается, следующим шагом станет ратификация соглашения Верховной Радой, после чего оно официально вступит в силу.

Ранее украинский парламентарий Александра Устинова заявляла, что дыры в государственном бюджете Украины закрываются за счет финансовой помощи Запада. Она отметила, что в случае прекращения поддержки со стороны США, Украине придется обращаться за помощью к странам G7. В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете на 2024 год, предусматривающий дефицит более 43 миллиардов долларов.

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