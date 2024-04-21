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Украинцев предупредили о регулярном отключении света на время до шести часов
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:10

Украинцев предупредили о регулярном отключении света на время до шести часов

Издание Forbes опубликовало мнение директора украинского центра исследования энергетики Александра Харченко по поводу обеспечения страны электричеством. По его словам, вполне вероятно регулярное отключение света на срок от четырех до шести часов, а ограничения не будут зависеть от времени года.

- Украина вряд ли пройдет пики потребления в июле-августе и зимой без ограничений, - сообщил Харченко. - В худшем случае доступ к электричеству будет отсутствовать в течение 4-6 часов в сутки.

Также он сообщил, что электроподстанции и сети сильно повреждены. В целом потери Украины составили почти семь гигаватт генерации.

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