Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о возможности аннулирования загранпаспортов украинцев. Речь идет о тех гражданах, которые переехали в страны Евросоюза. Им необходимо предъявить справку из военкомата, иначе загранпаспорта просто перестанут действовать.

- Их ждет один путь: возвращаться обратно на Украину для приведения документов в порядок, но больше им вряд ли кто даст выехать, - сообщил Рогов. - Режим Зеленского хочет решить проблему с дефицитом людей в рамках всеобщей мобилизации.

Без военно-учетных документов переехавшие украинцы станут бесправными: не смогут оформить нужные документы или обратиться в консульство. Такой способ возвращения мужчин на родину начнет действовать во Франции, Германии, Польше, Испании и Италии.