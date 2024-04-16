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Мобилизация на Украине ужесточилась
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 17:43

Мобилизация на Украине ужесточилась

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый законопроект, в котором указываются более жесткие условия мобилизации. На данный момент на официальном сайте Верховной Рады появилось сообщение, что документ подписан главой страны.

Исходя из бумаг, следует, что повестка будет считаться действующий даже без вручения лично в руки. Кроме того, отсрочки лишили студентов, которые получают второе высшее образование, сложности появились и при бронировании для инвалидов или их родных.

До этого, в начале апреля, вышел закон о снижении возраста мобилизации. На фронт будут отправлять тех, кто достиг 25 лет, а не в 27, как раньше.

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