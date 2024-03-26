Депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил об острой нехватке финансирования. Украины. По его словам, все деньги, выданные Западом, закончатся до конца лета.

- Если в апреле вопрос с деньгами от США не решится, то денег нам хватит до конца лета, - подчеркнул он в своем интервью.

На данный момент страна активно изыскивает средства для пополнения бюджета. Эксперты при этом уверены, что имеющихся денег хватит на еще более короткий срок - только до конца июня. Специалисты проанализировали ситуацию и сообщили, что Украине потребуется три миллиарда долларов в месяц, однако такую сумму никто предоставлять не собирается.