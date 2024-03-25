Замглавы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что сельские регионы остались без рабочей силы. Всему виной - активная мобилизация рабочих.

- Если смотреть на период пиковых работ - именно полевые работы весенние, летние или осенью, - очень не хватает всех специалистов, -подчеркнул чиновник. - Это одна из ключевых проблем, которые сегодня мы переживаем.

На данный момент западные политики призывают идти в армию даже тех, кто не достиг 25 лет, прямо говорят о том, что защита страны - дело самих украинцев. В рядах ВСУ остро стоит вопрос о количестве бойцов, их попросту не хватает.