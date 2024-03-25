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На Украине из-за мобилизации не хватает аграриев
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 12:14

На Украине из-за мобилизации не хватает аграриев

Замглавы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что сельские регионы остались без рабочей силы. Всему виной - активная мобилизация рабочих.

- Если смотреть на период пиковых работ - именно полевые работы весенние, летние или осенью, - очень не хватает всех специалистов, -подчеркнул чиновник. - Это одна из ключевых проблем, которые сегодня мы переживаем.

На данный момент западные политики призывают идти в армию даже тех, кто не достиг 25 лет, прямо говорят о том, что защита страны - дело самих украинцев. В рядах ВСУ остро стоит вопрос о количестве бойцов, их попросту не хватает.

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