Замглавы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что сельские регионы остались без рабочей силы. Всему виной - активная мобилизация рабочих.
- Если смотреть на период пиковых работ - именно полевые работы весенние, летние или осенью, - очень не хватает всех специалистов, -подчеркнул чиновник. - Это одна из ключевых проблем, которые сегодня мы переживаем.
На данный момент западные политики призывают идти в армию даже тех, кто не достиг 25 лет, прямо говорят о том, что защита страны - дело самих украинцев. В рядах ВСУ остро стоит вопрос о количестве бойцов, их попросту не хватает.
В Китае стартовали продажи нового семиместного кроссовера Jetour X90 Pro
Автомобиль доступен как в пятиместной, так и в семиместной конфигурации, предлагая просторный салон и большое грузовое пространство до 1634 литров.
Океанологи обнаружили новый вид глубоководной "акулы-призрака" у берегов Андаманского моря
Этот вид "акулы-призрака" был описан и изучен специалистами из Центра изучения тихоокеанских акул при Государственном университете Сан-Хосе в Калифорнии.
Эксперты отметили, что в 2024 году в России сезон аллергий начнется позже по сравнению с предыдущим годом
Эксперты подчеркнули необходимость начать профилактику аллергии до начала периода цветения растений, особенно в Центральной России, где пик обострений прогнозируется в апреле-мае.
В 2023 году поток российских туристов в Египет вырос на 40%, достигнув более чем 1,4 миллиона человек
Рост поездок российских туристов стал частью общего рекордного увеличения туристического потока в Египет, который достиг 14,9 миллиона человек, превысив даже показатель пикового 2010 года.