Глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев рассказал о том, что Киев получил из Японии новый транш в качестве финансовой поддержки. Сумма составила 230 миллионов долларов.

- Украина получила от Японии ссуду в размере 230 миллионов долларов, - подчеркнул чиновник. - По объемам поддержки это государство уверенно занимает четвертое место, уступая только ЕС, США и МВФ.

Об этом Гетманцев рассказал в своем Телеграм-канале. Также он дополнили свой текст цифрами: общая помощь с начала 2024 года составила 1,2 миллиарда долларов, количество денег от Японии равняется 901 миллиону долларов.