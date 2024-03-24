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Япония отправила Украине транш в 230 миллионов долларов
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 14:43

Япония отправила Украине транш в 230 миллионов долларов

Глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев рассказал о том, что Киев получил из Японии новый транш в качестве финансовой поддержки. Сумма составила 230 миллионов долларов.

- Украина получила от Японии ссуду в размере 230 миллионов долларов, - подчеркнул чиновник. - По объемам поддержки это государство уверенно занимает четвертое место, уступая только ЕС, США и МВФ.

Об этом Гетманцев рассказал в своем Телеграм-канале. Также он дополнили свой текст цифрами: общая помощь с начала 2024 года составила 1,2 миллиарда долларов, количество денег от Японии равняется 901 миллиону долларов.

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