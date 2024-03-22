Международный валютный фонд согласился на выделение очередного транша в пользу Киева. Это третье кредитное перечисление. Сумму определили в размере 880 миллионов долларов, говорится в официальном сообщении.
Планируется, что средства будут распределены в бюджете страны. Об этом руководство стран договорились еще в феврале 2024 года. Предыдущее же перечисление состоялось в декабре 2023 года, тогда Киев получил 900 миллионов долларов.
В целом же одобренная программа, которая будет работать 48 месяцев, включает в себя 15,6 миллиардов долларов. Европейский план финансирования направлен на поддержку Украины.
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