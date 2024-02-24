Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что надежды на встречу с польскими властями не оправдались. Запланированную на границе встречу представители Польши просто проигнорировали.
- Предложил руководству Польши площадку, чтобы договориться и найти компромисс, - сообщил Шмыгаль в своем Телеграм-канале. - Здесь, на границе. Как равные партнеры и союзники. И правительство Украины сегодня здесь. Но, к сожалению, такая встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась.
Украина жалуется на блокаду со стороны Польши, что негативно влияет на экономику страны. Однако Польша считает иначе - президент Анджей Дуда уверен, что смысла вести переговоры нет.
- О чем мы должны вести переговоры на границе с фермерами? Чтобы они перестали протестовать? На мой взгляд, они правы, - сообщил лидер.
По его словам, такие проблемы должен решать Евросоюз.
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