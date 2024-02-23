Украинское издание "Апостроф" опубликовало информацию о том, что местным фермерам пришлось идти на отчаянный шаг. В качестве демонстрации своего серьезного настроя они начали свозить сгоревшую сельхозтехнику на границу с Польшей.
В качестве доказательства в сети опубликовали видео из TikTok - на нем видно, как тралы везут сгоревшие тракторы и грузовики. Как сообщил автор съемки Александр Климов, технику привезли из зон боевых действий, а разместили на КПП "Долгобичув - Угринов".
Таким образом украинские фермеры пытаются продемонстрировать неправоту польских коллег, которые возмущаются конкуренцией.
Британцы были обвинены в продаже "грязных" поддержанных автомобилей
Группа учёных под руководством Сола Ньюмана из Оксфордского университета провела исследование, выявившее, что подержанные автомобили, которые Великобритания продает в третьи страны, оказывают серьезное негативное воздействие на экологию.
Hyundai планирует запустить рестайлинг 7-местной Creta уже в этом году
Hyundai планирует выпустить рестайлинговую версию своего 7-местного кроссовера Creta, известного как Hyundai Alcazar, в первом полугодии текущего года. Автомобиль будет иметь сходства с модернизированной версией Creta, выпущенной в начале 2024 года, но также будет обладать уникальными особенностями, такими как новая решётка радиатора, бамперы, колёсные диски и фары.
Ученые подтвердили, что физическая активность полезна при одиночестве
Исследование, проведенное специалистами из Центрального института психического здоровья (CIMH) совместно с учеными из нескольких университетов, подтвердило, что физическая активность может быть эффективным способом смягчить негативные последствия одиночества на эмоциональное благополучие.
Диетолог Гусакова выделяет безопасную дозу кофеина в день
Диетолог Вероника Гусакова сообщает, что безопасная доза кофеина в день — 400 мг для взрослых, хотя индивидуальная чувствительность может различаться. Она подчеркивает опасность употребления чая для детей, утверждая, что любой его вид может быть вредным.