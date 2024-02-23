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Украинцы устроили демарш: люди свозят сгоревшую сельхозтехнику на границу с Польшей
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:27

Украинцы устроили демарш: люди свозят сгоревшую сельхозтехнику на границу с Польшей

Украинское издание "Апостроф" опубликовало информацию о том, что местным фермерам пришлось идти на отчаянный шаг. В качестве демонстрации своего серьезного настроя они начали свозить сгоревшую сельхозтехнику на границу с Польшей.

В качестве доказательства в сети опубликовали видео из TikTok - на нем видно, как тралы везут сгоревшие тракторы и грузовики. Как сообщил автор съемки Александр Климов, технику привезли из зон боевых действий, а разместили на КПП "Долгобичув - Угринов".

Таким образом украинские фермеры пытаются продемонстрировать неправоту польских коллег, которые возмущаются конкуренцией.

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