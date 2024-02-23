Украинское издание "Апостроф" опубликовало информацию о том, что местным фермерам пришлось идти на отчаянный шаг. В качестве демонстрации своего серьезного настроя они начали свозить сгоревшую сельхозтехнику на границу с Польшей.

В качестве доказательства в сети опубликовали видео из TikTok - на нем видно, как тралы везут сгоревшие тракторы и грузовики. Как сообщил автор съемки Александр Климов, технику привезли из зон боевых действий, а разместили на КПП "Долгобичув - Угринов".

Таким образом украинские фермеры пытаются продемонстрировать неправоту польских коллег, которые возмущаются конкуренцией.