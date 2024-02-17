Глава минюста Украины Денис Малюська возмутился тем, что на данный момент мужчины с судимостью скрываются от военкоматов. По его словам, это минимум 50 тысяч человек призывного возраста.

- Как минимум 50 тысяч граждан не попадают под радары ТЦК ввиду того, что они когда-то там совершили преступление, - сообщил Малюська. - Такие граждане вполне безопасны для общества, как показала практика.

Сейчас власти Украины работают над тем, чтобы устранить проблему и лишить эту категорию особого статуса.

- Они могут так же достойно защищать государство, - подчеркнул министр.

Минюст Украины отправил на рассмотрение соответствующий документ еще в конце января.