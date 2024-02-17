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На Украине возмущены иммунитетом от мобилизации у судимых граждан
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:06

На Украине возмущены иммунитетом от мобилизации у судимых граждан

Глава минюста Украины Денис Малюська возмутился тем, что на данный момент мужчины с судимостью скрываются от военкоматов. По его словам, это минимум 50 тысяч человек призывного возраста.

- Как минимум 50 тысяч граждан не попадают под радары ТЦК ввиду того, что они когда-то там совершили преступление, - сообщил Малюська. - Такие граждане вполне безопасны для общества, как показала практика.

Сейчас власти Украины работают над тем, чтобы устранить проблему и лишить эту категорию особого статуса.

- Они могут так же достойно защищать государство, - подчеркнул министр.

Минюст Украины отправил на рассмотрение соответствующий документ еще в конце января.

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